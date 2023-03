Richmond (VA), tempo e spazio al museo delle scienze (VIDEO)

RICHMOND (VA) – La storia del museo delle scienze di Richmond riserva delle particolarità rispetto agli altri musei. La struttura, prima di divenire un museo ha attraversato anni travagliati. Nel 1907 era semplicemente un centro espositivo di reperti di minerali e legname, ma successivamente gli oggetti esposti all’interno furono man mano trasferiti in diverse parti della Virginia. Nel 1917 il luogo viene trasformato in quella che era conosciuta da tutti i residenti come la stazione di Broad Street, costruita in stile neoclassico dall’architetto John Russel Pope. La sua struttura esterna, nonostante gli ampliamenti interni, è ancora quella delle origini.

Il servizio dedicato ai passeggeri fu destinato a vedere la fine dei suoi giorni nel momento in cui Amtrak nel 1975 decise di spostare gli arrivi in treno a Richmond nella stazione di Staples Mill Road, situata a nord della città. Fu così che nel 1976 la Broad Street Station venne trasformata nel museo delle scienze della Virginia. Al suo ingresso si trova il pendolo di Foucault, designato per farci vedere come la terra ruota intorno al suo asse.

L’area un tempo destinata al carico dei treni è stata letteralmente riqualificata e trasformata in una sala esposizioni. Nella parte esterna possiamo ammirare l’Aluminaut, il primo sottomarino di acciaio al mondo costruito negli anni ‘60 dalla Reynolds Metals Company, famoso per l’essenziale utilità nel recuperare una bomba atomica statunitense dispersa nel 1966.

I concetti di tempo e spazio assumono un valore fondamentale in questo museo e ci vengono spiegati attraverso strumenti digitali all’avanguardia, che permettono a bambini e adulti di imparare e divertirsi giocando con un braccio meccanico o semplicemente liberando la loro fantasia.

