Richmond (VA), più senzatetto e meno ripari: Si lavora per l’apertura di un nuovo rifugio

RICHMOND (VA) – Ogni anno, l’organizzazione no profit Homeward realizza un sondaggio che riporta il numero di senzatetto nella città di Richmond. Secondo gli ultimi dati la percentuale di persone che vive all’aperto in condizioni non protette è aumentata del 121%.

Homeward afferma che lo scorso inverno erano 85 le persone che vivevano all’aperto in posti come auto o tende, mentre quest’anno il numero è salito a 188. Si tratta del dato più alto degli ultimi 15 anni, segno che il fenomeno dei senzatetto è sempre più diffuso nella capitale della Virginia.

Diversi funzionari della zona di Richmond affermano che l’aumento è dovuto al maggior numero di sfratti e ai prezzi sempre più elevati delle case. Ulteriore fattore negativo è dovuto al fatto che i tre rifugi attualmente disponibili sono interamente occupati. L’obiettivo del comune adesso è quello di costruire un quarto rifugio sulla 5th Street Baptist Church. Inoltre è stato reso noto che il periodo di apertura dei rifugi già esistenti, programmato inizialmente fino al 15 aprile, è stato esteso a tutto l’anno.