Richmond (VA), inaugurata la nuova sede dell’ospedale pediatrico: Lavori da 420 milioni di dollari

RICHMOND (VA) — Si è svolta oggi la cerimonia di apertura della nuova sede del Children’s Hospital di Richmond. Un nuovo edificio di 16 piani destinato a diventare la casa della capitale della Virginia per quanto riguarda l’emergenza pediatrica, i traumi e le cure ospedaliere. Oggi c’è stato il taglio del nastro per celebrare la fine dei lavori, mentre l’ospedale sarà ufficialmente attivo da giovedì 30 aprile.

L’edificio da 420 milioni di dollari occupa un intero isolato vicino al centro medico della Virginia Commonwealth University. La Children’s Tower ospiterà l’unico centro traumatologico pediatrico di livello 1 e pronto soccorso della regione, con accesso 24 ore su 24 a qualsiasi tipo di specialista di cui un bambino possa aver bisogno.

Oltre alle strutture mediche all’avanguardia, progettate specificamente per l’assistenza pediatrica, l’edificio è caratterizzato da numerosi servizi per le famiglie, tra cui sale giochi, installazioni interattive, una cappella multireligiosa e un giardino interno per bambini. La costruzione dell’edificio è iniziata nel giugno del 2019 ed è stata completata in tempo, nonostante le sfide sorte a causa del Covid-19.