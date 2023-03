Usa, nel 2024 il campionato nazionale di basket in carrozzina sbarcherà a Richmond

RICHMOND (VA) — La capitale della Virginia è stata scelta come sede in cui si svolgerà il campionato 2024 di basket in carrozina della National Wheelchair Basketball Association (NWBA).

I campionati del 2024 entreranno nella storia come i primi eventi sportivi a livello nazionale che si svolgeranno presso l’Henrico Sports and Events Center, che dovrebbe essere pronto questo settembre, sette mesi prima dell’evento.

Sportable fa parte della comunità di Richmond che crea un ambiente in cui gli atleti con disabilità fisiche e ipovedenti possono giocare e competere. Il direttore esecutivo Hunter Leeman ha affermato che il basket in carrozzina fa parte della comunità di Richmond da 40 anni.“Richmond si considera una città sportiva – ha spiegato Leeman – Per essere una vera città dello sport, dobbiamo essere una città dello sport per tutti. Questi sono alcuni dei migliori atleti del mondo e saranno proprio qui a Richmond”. I partner dell’evento come Richmond Region Tourism, Henrico Sports and Entertainment Authority, hanno un anno per prepararsi ad accogliere allenatori, tifosi e atleti di livello mondiale a Richmond.