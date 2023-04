Richmond (VA), la parole del sindaco Stoney sul caro affitti: “Investire 50 milioni”

RICHMOND (VA) – Con approvazione unanime, il consiglio comunale ha approvato lunedì una risoluzione che dichiara una crisi abitativa , con effetto immediato. Il sindaco di Richmond Levar Stoney ha risposto subito dopo alle domande sui cambiamenti immediati istituiti dall’approvazione per la risoluzione dei problemi. “In primo luogo bisogna dare spazio a questa priorità con i dollari, con i finanziamenti, e quindi, la mia proposta è quella di investire 50 milioni – afferma il sindaco Stoney – Questo è il piano che ho proposto per il miglioramento della capitale e prevedo che sarà approvato già a partire dal prossimo Consiglio Comunale”.

Nella risoluzione della crisi abitativa , il budget annuale del sindaco per l’anno fiscale che inizia il 1 luglio 2023 e termina il 30 giugno 2024, includeva proposte per i suddetti 50 milioni di dollari in cinque anni nel piano di miglioramento del capitale per alloggi a prezzi accessibili. Ma il bilancio comunale che stanzia i dollari dei contribuenti non è stato ancora approvato, con i colloqui che sono ancora in corso.

“Costituiremo anche una nuova commissione per gli alloggi – ha dichiarato Stoney – Stiamo per riunire il settore privato, il settore pubblico e il settore no profit intorno al tavolo su questi temi. C’è bisogno di politiche, di soldi e di persone, ed è esattamente quello che faremo”.