“Mac n ‘Cheese di BigWife”, sulla Arthur Ashe Boulevard un nuovo ristorante da asporto di maccheroni e formaggio

RICHMOND (VA) I proprietari del prestigioso ristorante Old Original Bookbinder’s Seafood and Steakhouse, situato nel quartiere di Shockoe Bottom, hanno aperto un’impresa commerciale molto diversa dall’altra parte di Richmond. Si tratta di un ristorante da asporto di maccheroni e formaggio sulla Arthur Ashe Boulevard, che prende il nome di Mac n ‘Cheese di BigWife.

Aperto da John e Jayme Taxin, il punto ristoro da asporto offre una vasta gamma di maccheroni e piatti a base di formaggio cucinati freschi su ordinazione. Gli ospiti troveranno piatti che mettono in risalto sapori come il tartufo e il parmigiano; fichi, prosciutto e formaggio di capra; pancetta, pollo, gorgonzola e molto altro.

John e Jayme affermano che l’idea dei maccheroni e del formaggio è nata da un iniziale desiderio durante entrambe le gravidanze di Jayme, fino a diventare un alimento base settimanale che rispondeva alla domanda posta ogni giorno nelle famiglie di tutto il mondo: “Cosa c’è per cena?”

Tuttavia le scelte alimentari del luogo non si fermano a pasta e formaggio poiché il menù offre anche diverse varianti di insalata e un paio di prelibatezze per chi ha un debole per i dolci. BigWife’s si trova sulla Arthur Ashe Boulevard, nell’area di Scotts Addition ed è aperto dal lunedì al sabato dalle 11:00 alle 20:00 e la domenica dalle 11:00 alle 18:00.