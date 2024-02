Richmond, la Virginia Union University investe 40 milioni di dollari per costruire 200 appartamenti

RICHMOND (VA)– Meno di un mese dopo aver svelato un piano da 500 milioni di dollari per lo sviluppo del suo campus nel Northside di Richmond, la Virginia Union University ha annunciato il primo passo verso l’attuazione di questo obiettivo. Lo scorso venerdì, durante i festeggiamenti del Founders’ Day, la VUU ha annunciato che Steinbridge Group, una società di investimento con sede a Filadelfia, investirà oltre 40 milioni di dollari in sinergia con l’università per sviluppare fino a 200 appartamenti.

Lo sviluppo potrebbe includere alcuni spazi commerciali e ammonterebbe ad almeno 130 unità residenziali con affitti o prezzi a tassi di mercato e a basso reddito. Gli alloggi sarebbero disponibili al pubblico in generale, compresi studenti ed ex studenti, e creerebbero un nuovo flusso di entrate per l’università, con i profitti degli affitti condivisi tra VUU e Steinbridge.