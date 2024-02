Richmond, un uomo si dichiara colpevole di furto postale e frode bancaria: trovato con 60mila dollari in contanti

RICHMOND (VA) – Un uomo si è dichiarato colpevole di un furto postale e di un piano di frode bancaria in cui è stato in grado di rubare migliaia di dollari a più vittime, con l’aiuto di un complice. Si tratta del 24enne Olden Ellerbe.

Secondo il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, Ellerbe e il suo complice hanno messo in pratica un piano per ottenere informazioni personali e finanziarie delle vittime, rubando la posta dalle cassette.

La dichiarazione di colpevolezza di Ellerbe è arrivata dopo che lo scorso 15 novembre 2023 gli agenti di polizia di Richmond furono chiamati in una filiale della Virginia Credit Union sulla Broad Street, occasione in cui un direttore di banca aveva segnalato l’emergenza di frode, riferendo ai funzionari che due persone stavano prelevando migliaia di dollari da uno sportello automatico interattivo esterno, simile a un bancomat. Una delle due persone è stata identificata come Ellerbe, l’altra è riuscita a scappare.

Sulla scena, gli agenti hanno perquisito la borsa di Ellerbe e hanno trovato 83 assegni, quasi 60mila dollari in contanti, nove carte di credito e cinque buoni di risparmio statunitensi. Gli investigatori hanno rintracciato uno degli assegni recuperati a una vittima, che ha confermato di averlo messo in una delle cassette di raccolta blu dell’ufficio postale principale di Richmond.

La posta rubata dalle cassette di raccolta blu del servizio postale degli Stati Uniti è uno dei numerosi problemi postali che la città di Richmond si ritrova costretta ad affrontare da mesi. Proprio per via di queste problematiche dall’agosto 2023 molti uffici postali hanno rimosso le cassette blu per la raccolta.