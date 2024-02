La Riverside High School di Leesburg della Virginia rappresenterà lo spettacolo “Harry Potter e la maledizione dell’erede”

RICHMOND (VA) – La Riverside High School della Virginia diventa la prima e unica scuola selezionata nello stato per mostrare uno spettacolo di Broadway “Harry Potter e la maledizione dell’erede”.

La scuola con sede a Leesburg è stata selezionata da Broadway Licensing Global per essere la prima e unica scuola in Virginia a mettere in scena una versione scolastica della commedia di Broadway. In tutti gli Stati Uniti sono invece 29 le scuole che hanno fatto parte del concorso “Wands at the Ready” per mettere in scena lo spettacolo.

Le scuole vincitrici, tra cui la Riverside High School, potranno rappresentare lo spettacolo di Harry Potter tra il 15 ottobre e il 10 novembre di quest’anno. Per l’elenco completo delle scuole selezionate per mettere in scena lo spettacolo, visitare il sito web di Playbill.