Gli Stati Uniti si dividono sull’elezione del primo Papa americano (IL VIDEO)

WASHINGTON DC – Per la prima volta nella storia la chiesa cattolica sarà guidata da un uomo nato negli Stati Uniti d’America. Il suo nome è Robert Francis Prevost, 69 anni, nato a Chicago il 14 settembre 1955, e ha scelto di chiamarsi Leone XIV. La notizia ha fatto immediatamente il giro del mondo e intanto l’America ha accolto con entusiasmo l’elezione del nuovo pontefice: “Sarà un leader mondiale – afferma un cittadino -. Succederà a Papa Francesco, ha svolto una grande missione in Perù, è un agostiniano, il che significa che è per il popolo e guarderà al mondo con una prospettiva mondiale, non da una prospettiva statunitense. Si è già schierato contro l’attuale leadership nel nostro Paese, cosa per cui lo ammiro. Penso che sarà fantastico. Non perché è americano, ma perché è un’attrazione mondiale. È ciò di cui abbiamo bisogno”.

Dello stesso parere una cittadina che ha ricordato come il nuovo Papa, prima di essere eletto avesse criticato il presidente statunitense Donald Trump e il suo vice JD Vance per il trattamento riservato ai migranti, pubblicando diversi post su X che criticavano l’approccio dell’amministrazione sul tema, in particolare per quanto riguarda la controversa politica di separazione delle famiglie al confine statunitense: “Sono davvero felice che lui stesse cercando di informare JD Vance su ciò che dice di fare la bibbia. Perché non dice di amare prima la tua famiglia, dice di amare tutti. Non c’è un ordine dall’alto in basso e quindi ho speranza. Amavo Papa Francesco e penso che abbia fatto del suo meglio, quindi spero che continui così. Mi è piaciuta la posizione progressista di Papa Francesco”, ha affermato.

Anche chi non è cattolico ha visto l’elezione di Papa Leone XIV con positività: “Immagino che sia una cosa positiva, a patto che faccia un buon lavoro – afferma un cittadino -. Sai, io non sono cattolico, sono cristiano. Quindi non ho un vero interesse per la Chiesa cattolica, ma spero che faccia un buon lavoro. Per me non fa molta differenza da dove venga. Quindi non so molto di lui, ma se fa un buon lavoro e ha davvero a cuore il servizio per la gente va bene. Una cosa che la Chiesa cattolica fa molto è organizzare molti servizi umanitari, quindi, finché ha questa mentalità, penso che sia una buona cosa”.

Altre persone credono che lo schieramento del nuovo Papa americano contro l’amministrazione Trump possa creare ulteriori divisioni nel Paese, così come dichiarato da una studentessa, secondo cui l’elezione di Leone XIV “causerà un sacco di conflitti nel mondo perché ho la sensazione che l’America stessa sia già un argomento piuttosto controverso”. La contrapposizione tra la chiesa cattolica e l’amministrazione Trump è il principale tema discusso oltreoceano, tanto che un cittadino ha dichiarato di vedere l’elezione del papa statunitense come “un’ottima cosa per l’America, a patto che il presidente ne resti fuori”.

Altre persone sperano invece che il Papa rimanga fedele ai suoi principi senza allinearsi alle politiche di Trump: “Il fatto che sia americano in questo momento mi mette un po a disagio – afferma un cittadino statunitense -. Spero solo che non sia in linea con quello che sta succedendo in America in questo momento e che sia qualcuno che comprenda e accetti ciò che ha fatto il precedente Papa”. Altre persone che ritengono di non sentirsi coinvolte nella chiesa cattolica sostengono in ogni caso che l’elezione di Leone XIV sia “speciale e significativa”.

Un altro cittadino ha definito “emozionante” l’elezione del primo pontefice americano: “Ho appena letto la notizia, non me l’aspettavo – afferma – la stavo seguendo un po e credo che non fosse tra i favoriti, ma penso che sia bello avere qualcuno dagli Stati Uniti d’America. Spero che stia bene”, ha affermato.

Di seguito il servizio video dedicato alle reazioni dei cittadini americani per l’elezione del primo Papa statunitense.