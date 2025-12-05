Russia and China reshape global mobility: visa-free travel opens the door to a new era in international tourism – Russia e Cina rimodellano la mobilità globale: i viaggi senza visto aprono le porte a una nuova era nel turismo internazionale

Trieste – The Russian Federation has officially opened its borders to Chinese citizens by introducing a visa-free entry regime for stays of up to 30 days, available to those travelling for tourism, business, cultural or sporting events, family visits and other non-work activities.

The measure, which came into force on 1 December 2025, represents one of the most significant diplomatic steps in recent years in relations between Moscow and Beijing.

The agreement — reciprocal, as China had already granted visa-free entry to Russian nationals — could radically transform the dynamics of international tourism. It is far more than a bilateral arrangement: it involves hundreds of millions of potential Chinese travellers, with an impact that is likely to extend well beyond the borders of the two countries.

A new Eurasian tourism axis

According to initial estimates released by Russian authorities, the simplified entry regime could lead to a 30–40% increase in tourist arrivals from China as early as the coming season. If confirmed, this surge would redefine the balance of the tourism market across Eastern Europe and Asia. Russia thus aims to become a preferred destination for Chinese tourists, who historically have gravitated towards Western Europe, the United States and Southeast Asia. Moscow, St Petersburg, the Trans-Siberian route, Lake Baikal, Sochi and the regions of the Far East now become far more accessible destinations.

Economic and geopolitical impact

The opening of borders is not merely a gesture towards tourism; it is a strategic step in strengthening the Moscow–Beijing axis. The growing influx of Chinese visitors into Russia will inevitably boost financial flows towards key sectors such as hospitality, transport, food services and, more broadly, the entire tourism supply chain. At the same time, the intensification of movement between the two countries will bolster commercial and cultural exchanges, further consolidating bilateral cooperation at a time when Russia — increasingly isolated from the West — is seeking new partners and directions for development. In this context, the visa-free regime takes on a meaning far beyond tourism alone: it becomes both a symbolic and practical step towards a new geopolitical configuration and a different architecture of international mobility. In a world marked by tensions and shifting diplomatic alignments, the decision to facilitate reciprocal entry forms part of a broader redefinition of global equilibrium.

What changes for global tourism

The possibility for millions of Chinese citizens to travel to Russia without bureaucratic formalities could have profound effects on the international tourism system. One of the most immediate consequences is the redistribution of flows: a portion of Chinese tourism, traditionally directed towards major European capitals such as Paris, London and Rome, may increasingly shift towards Eurasia, easing pressure on Western destinations and reshaping global tourism patterns.

This shift would open new opportunities for regions that have so far remained marginal or seldom visited, potentially benefiting from a sudden rise in demand. At the same time, Russia’s entry among the destinations particularly accessible to Chinese travellers could intensify competition between countries that traditionally rely heavily on Chinese tourism — some of which may experience a reduction in arrivals, at least in the short term. Faced with these transformations, governments and industry operators will likely need to rethink strategies and tourism policies to adapt to a rapidly evolving landscape. The potential for change is enormous: the pool of Chinese travellers represents one of the most influential segments of global tourism, and the Russian opening introduces a vast new destination within easy reach. The effects of this decision may, therefore, reverberate far beyond the countries directly involved, helping reshape priorities, routes and dynamics of international travel.

A transformation set to last?

The measure, initially valid until 14 September 2026, may be extended or expanded depending on its results. Moscow sees Chinese tourism as a strategic driver for revitalising its economy. Should the initiative prove successful, the agreement could become permanent, establishing a new paradigm of mobility between two of the world’s major powers. The visa-free agreement between Russia and China is not a mere technical measure: it is a move that could transform the geography of global tourism, opening up new scenarios for economies, governments and industry players. Within just a few months, global travel flows may begin to shift, generating a new map of international tourism.

The stakes are now global.

Francesco Comotti

Franceco Comotti is a senior tourism management and marketing expert with more than thirty years of experience across 64 countries. He has led the creation and development of multiple DMOs, strategic territorial plans, and major tourism initiatives throughout Europe and beyond. His work spans destination branding, hospitality development, and complex public–private governance. He brings a broad, practice-driven perspective on how tourism systems evolve and compete globally.

VERSIONE IN ITALIANO

La Federazione Russa ha ufficialmente aperto le sue frontiere ai cittadini cinesi introducendo un regime di ingresso senza visto per soggiorni fino a 30 giorni, disponibile per chi viaggia per turismo, affari, eventi culturali o sportivi, visite familiari e altre attività non lavorative. Il provvedimento, entrato in vigore il 1° dicembre 2025, rappresenta uno dei passi diplomatici più significativi degli ultimi anni nelle relazioni tra Mosca e Pechino. L’accordo – reciproco, poiché la Cina aveva già concesso l’ingresso senza visto ai cittadini russi – potrebbe trasformare radicalmente le dinamiche del turismo internazionale. È molto più di un accordo bilaterale: coinvolge centinaia di milioni di potenziali viaggiatori cinesi, con un impatto che probabilmente si estenderà ben oltre i confini dei due Paesi. Un nuovo asse turistico eurasiatico Secondo le prime stime pubblicate dalle autorità russe, il regime di ingresso semplificato potrebbe portare a un aumento del 30-40% degli arrivi turistici dalla Cina già nella prossima stagione.

Se confermata, questa impennata ridefinirebbe gli equilibri del mercato turistico in Europa orientale e Asia. La Russia punta quindi a diventare una destinazione privilegiata per i turisti cinesi, che storicamente gravitano verso l’Europa occidentale, gli Stati Uniti e il Sud-est asiatico. Mosca, San Pietroburgo, la Transiberiana, il Lago Bajkal, Sochi e le regioni dell’Estremo Oriente diventano ora destinazioni molto più accessibili. Impatto economico e geopolitico L’apertura delle frontiere non è solo un gesto a favore del turismo; è un passo strategico per rafforzare l’asse Mosca-Pechino.

Il crescente afflusso di visitatori cinesi in Russia aumenterà inevitabilmente i flussi finanziari verso settori chiave come l’ospitalità, i trasporti, la ristorazione e, più in generale, l’intera filiera turistica. Allo stesso tempo, l’intensificazione degli scambi tra i due Paesi rafforzerà gli scambi commerciali e culturali, consolidando ulteriormente la cooperazione bilaterale in un momento in cui la Russia, sempre più isolata dall’Occidente, è alla ricerca di nuovi partner e direzioni di sviluppo. In questo contesto, il regime senza visti assume un significato che va ben oltre il mero turismo: diventa un passo simbolico e pratico verso una nuova configurazione geopolitica e una diversa architettura della mobilità internazionale. In un mondo segnato da tensioni e mutevoli allineamenti diplomatici, la decisione di facilitare l’ingresso reciproco si inserisce in una più ampia ridefinizione degli equilibri globali. Cosa cambia per il turismo globale La possibilità per milioni di cittadini cinesi di recarsi in Russia senza formalità burocratiche potrebbe avere effetti profondi sul sistema turistico internazionale.

Una delle conseguenze più immediate è la ridistribuzione dei flussi: una parte del turismo cinese, tradizionalmente diretta verso le principali capitali europee come Parigi, Londra e Roma, potrebbe spostarsi sempre più verso l’Eurasia, allentando la pressione sulle destinazioni occidentali e rimodellando i modelli turistici globali. Questo cambiamento aprirebbe nuove opportunità per regioni finora rimaste marginali o poco visitate, potenzialmente beneficiando di un improvviso aumento della domanda.

Allo stesso tempo, l’ingresso della Russia tra le destinazioni particolarmente accessibili ai viaggiatori cinesi potrebbe intensificare la concorrenza tra i Paesi che tradizionalmente fanno molto affidamento sul turismo cinese, alcuni dei quali potrebbero registrare una riduzione degli arrivi, almeno nel breve termine. Di fronte a queste trasformazioni, governi e operatori del settore dovranno probabilmente ripensare strategie e politiche turistiche per adattarsi a un panorama in rapida evoluzione. Il potenziale di cambiamento è enorme: il bacino di viaggiatori cinesi rappresenta uno dei segmenti più influenti del turismo globale e l’apertura russa introduce una nuova, vasta destinazione facilmente raggiungibile. Gli effetti di questa decisione potrebbero quindi riverberarsi ben oltre i Paesi direttamente coinvolti, contribuendo a rimodellare priorità, rotte e dinamiche dei viaggi internazionali. Una trasformazione destinata a durare? La misura, inizialmente valida fino al 14 settembre 2026, potrebbe essere prorogata o ampliata a seconda dei risultati. Mosca vede il turismo cinese come un motore strategico per la rivitalizzazione della propria economia.

Se l’iniziativa dovesse avere successo, l’accordo potrebbe diventare permanente, stabilendo un nuovo paradigma di mobilità tra due delle maggiori potenze mondiali. L’accordo senza visti tra Russia e Cina non è una mera misura tecnica: è una mossa che potrebbe trasformare la geografia del turismo globale, aprendo nuovi scenari per economie, governi e operatori del settore.

Nel giro di pochi mesi, i flussi di viaggio globali potrebbero iniziare a cambiare, generando una nuova mappa del turismo internazionale. La posta in gioco è ora globale.

