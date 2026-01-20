Trump festeggia il primo anniversario del suo insediamento nella Briefing Room: la Casa Bianca rivendica “365 successi”

WASHINGTON DC – Quella che doveva essere una normale conferenza stampa della portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, si è trasformata all’ultimo momento in un evento fuori protocollo che ha colto di sorpresa l’intera stampa accreditata.

A far capire ai giornalisti che non sarebbe stata Leavitt a parlare, ma il presidente Donald Trump, è stato un dettaglio simbolico e inequivocabile: lo scudo presidenziale apposto sul podio della James Brady Press Briefing Room. È in quel momento che nella sala stampa si è diffuso il brusio e l’agitazione, con i media che hanno compreso che il presidente avrebbe preso personalmente la parola.

Documento distribuito prima della conferenza

Poco prima dell’inizio della conferenza, l’ufficio stampa della Casa Bianca ha inoltre distribuito ai giornalisti un documento ufficiale intitolato “365 vittorie in 365 giorni. Il ritorno del presidente Trump segna una nuova era di successi”, che riassume e rivendica le azioni intraprese dall’amministrazione nel corso del primo anno del secondo mandato.

Una copia del voluminoso dossier è stata consegnata a ciascun cronista, dando subito il tono celebrativo dell’incontro con la stampa.

Ritardo e ingresso del presidente

La conferenza è iniziata con quasi 50 minuti di ritardo rispetto all’orario previsto, a conferma di una gestione fuori dagli schemi rispetto ai briefing tradizionali.

Trump è salito al podio con un fascicolo di documenti tra le mani, definito “la lista delle nostre conquiste”, e ha aperto il suo intervento parlando di un presunto boom economico, sostenendo che gli Stati Uniti non avrebbero mai conosciuto una fase di crescita e forza comparabile a quella attuale.

Sicurezza interna e immigrazione

Nel corso della conferenza il presidente ha insistito a lungo sul tema della sicurezza interna, mostrando immagini e materiale a supporto delle operazioni federali contro la criminalità e collegando il tema all’inasprimento delle politiche sull’immigrazione.

Trump ha rivendicato arresti e deportazioni come risultati concreti dell’azione di governo, minimizzando al tempo stesso le critiche arrivate da amministrazioni locali e organizzazioni per i diritti civili.

Politica estera e dazi

Ampio spazio è stato dedicato anche alla politica estera, con il presidente che ha difeso la linea dura sui dazi commerciali e ribadito la centralità degli Stati Uniti nello scenario internazionale.

Trump ha confermato la volontà di perseguire una strategia aggressiva nella tutela degli interessi americani, anche a costo di tensioni con alleati storici, richiamando in particolare i dossier legati alla sicurezza globale e ai rapporti transatlantici.

Toni autocelebrativi e messaggi simbolici

Nel corso dell’intervento non sono mancati toni autocelebrativi e passaggi polemici, con Trump che ha più volte sottolineato come l’America, sotto la sua guida, sia tornata a essere “forte, rispettata e temuta”.

Un messaggio costruito per parlare non solo alla stampa presente nella Briefing Room, ma anche all’opinione pubblica americana e alla platea internazionale.

Tentativi dei giornalisti di fare domande

Nel finale della conferenza, mentre il presidente si avviava a lasciare il podio, i giornalisti hanno fatto di tutto per riuscire a porre le proprie domande, alzando la voce, tendendo le mani e cercando di attirare l’attenzione del presidente su temi ancora aperti e controversi.

Le richieste di chiarimenti su immigrazione, politica estera e rapporti con gli alleati si sono sovrapposte in un clima concitato, senza però dar luogo a un vero e proprio botta e risposta.

Uscita del presidente e clima nella sala stampa

La conferenza si è così chiusa in un’atmosfera di forte tensione e partecipazione, con Trump che ha lasciato la Briefing Room senza soffermarsi oltre, confermando la scelta di un intervento fortemente unilaterale e simbolico, accompagnato dal documento distribuito prima dell’inizio dell’evento e pensato per fissare la narrazione del primo anno di mandato.

Dettagli dell’intervento

Durante il suo intervento Trump ha alternato la lettura di alcuni passaggi del dossier consegnato ai media a commenti improvvisati, spesso scanditi da pause e da gesti plateali verso i giornalisti seduti nelle prime file.

Il presidente ha sottolineato come il documento rappresenti, a suo dire, una “prova oggettiva” dei risultati raggiunti, invitando implicitamente la stampa a “leggere i numeri” prima di formulare giudizi critici sull’operato dell’amministrazione.

Sul fronte economico, Trump ha richiamato la riduzione di alcune regolamentazioni federali, l’andamento dei mercati finanziari e i dati sull’occupazione, attribuendo direttamente alla sua leadership la solidità dell’economia americana.

In materia di immigrazione, il presidente ha adottato toni particolarmente duri, parlando di “invasione” e di “minaccia alla sicurezza nazionale”, espressioni che hanno suscitato reazioni visibili tra alcuni giornalisti presenti in sala.

Riguardo alla politica estera, Trump ha difeso senza esitazioni la linea sui dazi e sulle pressioni esercitate sugli alleati, sostenendo che gli Stati Uniti non possono più permettersi “accordi sbilanciati”.

Significato simbolico dell’apparizione

L’apparizione del presidente nella Briefing Room è stata letta da diversi osservatori americani come una scelta fortemente simbolica: un modo per appropriarsi di uno spazio tradizionalmente riservato al portavoce e per riaffermare un rapporto diretto, spesso conflittuale, con la stampa.

Un gesto che conferma l’impostazione comunicativa di Trump, orientata a determinare tempi e contenuti del dibattito pubblico.

Anche dopo l’uscita del presidente, nella sala stampa il clima è rimasto teso per diversi minuti, con i giornalisti che hanno continuato a confrontarsi sul significato politico dell’evento e sul contenuto del documento distribuito.

Molti cronisti hanno definito l’incontro “atipico” e “altamente coreografato”, sottolineando come la Casa Bianca abbia voluto trasformare un briefing ordinario in un momento di forte impatto mediatico.

Nel complesso, la conferenza del 20 gennaio si inserisce in una strategia più ampia della Casa Bianca volta a consolidare il racconto del primo anno di mandato come una sequenza ininterrotta di successi, riducendo al minimo il confronto diretto con le domande più scomode della stampa e lasciando ai documenti ufficiali il compito di fissare la versione dei fatti.