Iniziati i colloqui Usa-Iran a Islamabad sul cessate il fuoco: mediazione del Pakistan tra guerra regionale e tensioni globali

WASHINGTON DC – A Islamabad sono ufficialmente iniziati nel pomeriggio di sabato i colloqui trilaterali tra Stati Uniti, Iran e Pakistan, in un contesto internazionale estremamente instabile segnato da settimane di conflitto e da una fragile tregua appena annunciata. Il cessate il fuoco, previsto per una durata iniziale di due settimane, viene considerato dagli osservatori altamente instabile e potenzialmente soggetto a interruzioni.

La guerra in corso, ormai entrata nella sua settima settimana, ha provocato migliaia di vittime e ha avuto ripercussioni dirette sui mercati globali e sugli equilibri energetici internazionali, alimentando il timore di un’ulteriore escalation regionale.

Secondo fonti diplomatiche statunitensi citate da CBS News, i negoziati sono stati avviati senza una comunicazione completamente chiara sull’orario preciso di inizio e senza conferme definitive sulla natura esclusivamente diretta degli incontri, lasciando aperta la possibilità di un formato misto tra contatti diretti e indiretti.

Il ruolo del Pakistan come mediatore nella crisi

Il Pakistan sta svolgendo un ruolo centrale come facilitatore del dialogo tra Washington e Teheran, ospitando incontri di alto livello e cercando di ridurre la distanza diplomatica tra le parti. Prima dell’avvio del tavolo trilaterale, sia la delegazione statunitense sia quella iraniana hanno avuto colloqui separati con il primo ministro pakistano Shehbaz Sharif, passaggio considerato decisivo per costruire un primo livello di comunicazione politica.

Islamabad si sta così affermando come piattaforma neutrale, con l’obiettivo di contenere la crisi e impedire un ulteriore deterioramento del quadro regionale, offrendo uno spazio di confronto difficilmente replicabile in altri contesti internazionali.

Le delegazioni e la struttura dei negoziati

La delegazione statunitense è guidata dal vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance, affiancato dall’inviato speciale Steve Witkoff e da Jared Kushner, figura politica vicina all’amministrazione Trump. La composizione della squadra è stata interpretata come un segnale di forte controllo politico diretto da parte della Casa Bianca, pur con un team caratterizzato da esperienze diplomatiche eterogenee.

Washington ha inoltre confermato la presenza di esperti tecnici su diverse aree strategiche e il supporto operativo di ulteriori consulenti attivi dalla capitale americana, impegnati nel monitoraggio costante delle trattative.

Sul fronte iraniano, la delegazione è guidata dal presidente del Parlamento Mohammad Bagher Ghalibaf e dal ministro degli Esteri Abbas Araghchi, con una linea negoziale che punta a verificare in modo concreto le intenzioni statunitensi prima di assumere impegni vincolanti.

Le condizioni dell’Iran e le distanze tra le parti

Secondo la televisione di Stato iraniana, Teheran avrebbe posto come priorità un cessate il fuoco stabile e verificabile, oltre alla possibilità di discutere eventuali forme di compensazione per i danni subiti durante il conflitto.

Fonti statunitensi citate da CBS News hanno però precisato che non è stato raggiunto alcun accordo su questi punti, confermando che le posizioni restano distanti e che il negoziato si trova ancora in una fase iniziale e delicata.

Parallelamente, da Washington è arrivata la smentita su ipotesi di sblocco dei beni iraniani congelati, circolate nei giorni precedenti ma non confermate ufficialmente.

Dichiarazioni di Donald Trump su guerra, petrolio e Stretto di Hormuz

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è intervenuto con una lunga serie di messaggi sulla piattaforma Truth, in cui ha commentato sia lo scenario militare sia quello energetico globale.

Trump ha affermato che un numero molto elevato di petroliere vuote si starebbe dirigendo verso gli Stati Uniti per caricare petrolio e gas, sostenendo che il Paese stia vivendo una fase di forte vantaggio energetico grazie alla qualità e alla disponibilità delle proprie risorse.

Nel suo intervento ha criticato duramente i media internazionali, accusandoli di diffondere una narrazione distorta del conflitto e di sottovalutare le difficoltà dell’Iran, che secondo la sua versione avrebbe subito gravi perdite militari e infrastrutturali.

Il presidente ha inoltre sostenuto che le capacità militari iraniane sarebbero fortemente ridotte, con particolare riferimento alla marina, all’aeronautica e ai sistemi di difesa, e ha indicato nello Stretto di Hormuz uno dei principali punti di pressione strategica rimasti a Teheran.

Trump ha collegato direttamente la crisi agli equilibri energetici globali, sottolineando come gli Stati Uniti siano in una posizione favorevole nei mercati del petrolio e del gas e come i flussi energetici internazionali stiano cambiando rapidamente.

Il quadro regionale tra Israele e Libano

Mentre proseguono i colloqui a Islamabad, il Medio Oriente resta attraversato da ulteriori tensioni. I negoziati tra Israele e Libano sono attesi la prossima settimana a Washington, con l’obiettivo di ridurre l’escalation lungo il confine settentrionale israeliano. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha confermato di aver autorizzato colloqui diretti, mentre il presidente libanese Joseph Aoun ha indicato martedì come possibile avvio delle trattative. Nel frattempo gli scontri tra Israele e Hezbollah si sono intensificati, con un aggravamento della crisi umanitaria. Secondo il ministero della Salute libanese, gli attacchi israeliani hanno causato almeno 1.953 morti.

Mercati globali e impatto economico della crisi

La crisi in Medio Oriente continua a riflettersi sui mercati internazionali. Le borse statunitensi hanno registrato forti oscillazioni, mentre il prezzo del petrolio ha mostrato un andamento altalenante in attesa di sviluppi diplomatici concreti. Negli Stati Uniti si segnala inoltre un aumento dell’inflazione ai livelli più alti degli ultimi quattro anni, con un conseguente incremento dei prezzi dei carburanti.

Lo Stretto di Hormuz e la leva energetica globale

Lo Stretto di Hormuz rimane uno dei punti più delicati dello scenario geopolitico internazionale, essendo un passaggio strategico per una quota rilevante del commercio mondiale di petrolio. Il controllo dell’area da parte dell’Iran continua a rappresentare un elemento di forte pressione nei confronti dell’Occidente e un fattore chiave negli equilibri energetici globali.

Un raro dialogo diretto tra Washington e Teheran

I colloqui in corso a Islamabad rappresentano uno dei rari momenti di contatto diretto tra Stati Uniti e Iran dalla rivoluzione islamica del 1979. Il precedente più significativo risale al 2013, quando Barack Obama ebbe una telefonata con il presidente iraniano Hassan Rouhani, segnando una breve apertura diplomatica sul dossier nucleare.

Un negoziato ad alto rischio politico

Il coinvolgimento di figure come JD Vance, Steve Witkoff e Jared Kushner evidenzia l’elevato livello di esposizione politica dell’attuale fase negoziale. La limitata esperienza diplomatica di parte della delegazione americana rende il processo particolarmente delicato, in un contesto già segnato da forte instabilità militare e tensioni geopolitiche. La Casa Bianca considera questi colloqui un passaggio decisivo per verificare la tenuta della fragile tregua e la possibilità di avviare un percorso negoziale più stabile.

Uno scenario ancora incerto

Nonostante l’avvio dei negoziati, il quadro rimane altamente instabile. Le distanze tra le parti, la fragilità del cessate il fuoco e le tensioni regionali ancora attive rendono l’esito del processo diplomatico profondamente incerto. Le prossime ore saranno decisive per capire se il dialogo potrà evolvere verso un accordo strutturato o se la crisi tornerà ad aggravarsi.