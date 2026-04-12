Colloqui USA-Iran a Islamabad falliscono: il nodo nucleare blocca l’intesa e la tregua resta appesa a un filo

WASHINGTION DC – Si sono chiusi senza alcun risultato concreto i colloqui diretti tra Stati Uniti e Iran, durati più di venti ore e considerati uno dei tentativi diplomatici più delicati dall’inizio della guerra scoppiata a fine febbraio. L’incontro, mediato dal Pakistan, avrebbe dovuto rafforzare il cessate il fuoco temporaneo e aprire la strada a un accordo più ampio, ma si è trasformato in un nuovo punto morto.

Fonti vicine al dossier raccontano di un clima teso, con momenti di confronto diretto ma anche lunghe pause, segno di una distanza rimasta sostanzialmente immutata. Già alla vigilia non si nutrivano grandi aspettative su un’intesa definitiva, ma Washington sperava almeno di consolidare la tregua e creare le basi per ulteriori round negoziali. Neppure questo obiettivo è stato raggiunto.

La linea dura di Vance: “Serve un impegno chiaro”

A sintetizzare la posizione americana è stato il vicepresidente JD Vance, che al termine dei colloqui ha parlato con toni particolarmente netti. Durante la conferenza stampa ha definito il confronto “serio e sostanziale”, ma ha ammesso che le divergenze restano profonde e, soprattutto, irrisolte.

Il punto centrale del suo intervento è stato l’annuncio che gli Stati Uniti hanno messo sul tavolo quella che ha descritto come una proposta definitiva. Non una base di partenza, ma una vera e propria linea finale oltre la quale Washington non è disposta ad andare. Secondo Vance, l’Iran dovrebbe assumere un impegno esplicito e verificabile a non sviluppare armi nucleari e a non mantenere nemmeno le capacità tecniche che potrebbero consentirlo in tempi rapidi.

Il vicepresidente ha insistito molto su questo aspetto, chiarendo che per gli Stati Uniti non è sufficiente una dichiarazione politica generica. Serve, ha detto, un vincolo concreto e controllabile nel tempo. In più passaggi ha lasciato intendere che la questione nucleare rappresenta una “linea rossa” invalicabile per l’amministrazione americana. Il messaggio è apparso chiaro: la palla ora è nel campo iraniano. Se Teheran non accetterà queste condizioni, difficilmente ci saranno margini per riaprire il negoziato.

La risposta iraniana: “Richieste eccessive”

Dall’altra parte, la delegazione iraniana ha respinto l’impostazione americana, accusando Washington di aver avanzato richieste sproporzionate. Pur senza entrare nei dettagli pubblicamente, funzionari iraniani hanno parlato di “pretese sbilanciate” che avrebbero di fatto svuotato il diritto del Paese a sviluppare un programma nucleare civile.

Teheran continua infatti a sostenere una linea ormai consolidata da anni: nessuna intenzione di costruire armi atomiche, ma pieno diritto all’energia nucleare per scopi pacifici. Una posizione già espressa anche in passato e formalizzata nell’accordo del 2015, che però oggi appare lontanissimo.

Il punto di frizione, secondo molti analisti, non è solo politico ma anche tecnico. Le scorte di uranio arricchito accumulate dall’Iran negli ultimi anni non sarebbero ancora a livello militare, ma ridurrebbero sensibilmente i tempi necessari per un eventuale salto di qualità. È proprio questa “soglia breve” a preoccupare Washington.

Un negoziato bloccato da più fattori

Ridurre lo stallo alla sola questione nucleare sarebbe però limitante. I colloqui si sono arenati su una serie di dossier interconnessi che rendono il compromesso estremamente complesso. Tra questi, uno dei più delicati resta lo Stretto di Hormuz, snodo cruciale per il traffico energetico globale.

L’Iran ha utilizzato la sua posizione geografica come leva strategica, limitando il passaggio delle petroliere e contribuendo a far salire i prezzi internazionali. Gli Stati Uniti chiedono garanzie sulla piena riapertura e sicurezza della rotta, ma Teheran considera questo tema parte integrante del negoziato complessivo.

A complicare ulteriormente il quadro c’è il conflitto regionale, in particolare il coinvolgimento degli alleati dell’Iran. Teheran ha chiesto la cessazione degli attacchi contro gruppi come Hezbollah, mentre Washington e Israele non intendono vincolare le operazioni militari a questo tavolo negoziale. Anche su questo punto le posizioni sono rimaste inconciliabili.

Infine, resta il nodo della fiducia. L’Iran chiede garanzie concrete, inclusa la possibilità di beneficiare di un alleggerimento delle sanzioni, mentre gli Stati Uniti pretendono passi preliminari prima di qualsiasi concessione. Un circolo che, di fatto, blocca ogni avanzamento.

Tregua fragile e scenari incerti

Il fallimento dei colloqui rende ancora più incerto il destino del cessate il fuoco di due settimane. Senza progressi diplomatici, la tregua rischia di scadere senza essere rinnovata, riaprendo la strada a una nuova fase di combattimenti.

Il Pakistan, che ha svolto un ruolo chiave come mediatore, ha invitato entrambe le parti a mantenere l’impegno e ha annunciato l’intenzione di promuovere nuovi contatti nei prossimi giorni. Tuttavia, al momento non esiste alcuna indicazione concreta su una possibile ripresa del dialogo. Nel frattempo, sul terreno la situazione resta instabile. Gli scontri indiretti e le tensioni regionali continuano, alimentando il rischio che il conflitto si allarghi ulteriormente.

Impatti globali e rischio escalation

Le conseguenze del fallimento negoziale non si limitano alla dimensione regionale. I mercati energetici restano sotto pressione, con il timore che eventuali nuove interruzioni nello Stretto di Hormuz possano provocare un ulteriore aumento dei prezzi di petrolio e gas.

Sul piano politico, il mancato accordo rafforza le posizioni più dure da entrambe le parti. Negli Stati Uniti si fa strada l’idea di aumentare la pressione su Teheran, mentre in Iran cresce la diffidenza verso qualsiasi apertura diplomatica. Il risultato è uno scenario estremamente fragile, in cui ogni incidente potrebbe trasformarsi in un punto di rottura. Senza un cambio di approccio, la finestra per una soluzione negoziata rischia di chiudersi rapidamente, lasciando spazio a una nuova escalation militare nel cuore del Medio Oriente.

Nuovi colloqui a Washington tra Israele e Libano

In questo contesto già altamente instabile, l’attenzione si sposta ora su Washington, dove nei prossimi giorni sono previsti nuovi negoziati tra Israele e Libano, un passaggio che potrebbe rivelarsi decisivo per evitare un ulteriore allargamento del conflitto.

Secondo le informazioni disponibili, i colloqui potrebbero iniziare già martedì presso il Dipartimento di Stato, sotto la regia diretta degli Stati Uniti. Si tratterebbe di un incontro particolarmente delicato anche dal punto di vista simbolico, considerando che i due Paesi non hanno relazioni diplomatiche ufficiali e raramente siedono allo stesso tavolo.

Washington punta a svolgere un ruolo di mediatore attivo, cercando di ridurre le tensioni lungo il confine tra Israele e Libano, dove gli scontri non si sono mai realmente fermati. Sul tavolo ci saranno questioni cruciali per la sicurezza regionale.

Israele intende ottenere garanzie concrete affinché il governo libanese si assuma la responsabilità di contenere e disarmare Hezbollah, ritenuto la principale minaccia nel nord del Paese. Una richiesta che riprende impegni già previsti in accordi precedenti ma mai pienamente applicati.

Dal lato libanese, la situazione appare più complessa. Beirut deve fare i conti con una realtà interna fragile, in cui Hezbollah mantiene un forte peso politico e militare. Questo rende qualsiasi impegno particolarmente difficile da tradurre in azioni concrete sul terreno.

Il clima resta teso anche sul piano interno. Negli ultimi giorni si sono registrate proteste a Beirut contro l’apertura dei negoziati, segno di una forte opposizione a un dialogo percepito da alcuni come imposto dall’esterno. Allo stesso tempo, nel sud del Libano, gli attacchi e le operazioni militari continuano, mantenendo alta la pressione.

Nonostante le difficoltà, questi colloqui rappresentano uno dei pochi canali diplomatici ancora aperti. Se dovessero produrre anche solo progressi limitati, potrebbero contribuire a stabilizzare almeno uno dei fronti più critici della crisi. In caso contrario, il rischio è quello di una ulteriore estensione del conflitto, con conseguenze sempre più imprevedibili per l’intera regione.