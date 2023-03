Richmond (VA), i Flying Squirrels pronti per l’inizio del campionato di baseball ma lo stadio ancora no

RICHMOND (VA) – I Richmond Flying Squirrels si apprestano ad iniziare il campionato di baseball con il debutto venerdì 7 aprile nel match casalingo contro i Reading Fightin Phils. La città è in fibrillazione, ma intanto allo stadio Diamond i lavori di riparazione per fare in modo che la struttura sia conforme alle le linee guida della Major League Baseball sono ancora da terminare.

Lunedì sera, il consiglio comunale di Richmond ha approvato un’ordinanza per trasferire 3,5 milioni di dollari dalla Capital Maintenance Reserve per aiutare a finanziare i lavori di ristrutturazione dello stadio, che riguardano nello specifico la costruzione di un nuovo tunnel di lancio e battuta, nuovi spogliatoi e riparazioni del tetto.

Il Diamond che è stato costruito nel 1984 e da allora non sono mai stati effettuati lavori di rinnovamento, con diverse parti della struttura che devono essere necessariamente rinnovate. L’obiettivo prefissato è quello di portare a termine i lavori prima del grande appuntamento.

Intanto il 4 marzo, sempre al Diamond, dalle 11 alle 14, si terrà la tradizionale festa di inaugurazione denominata “Nutzy’s Block“, prima occasione per i tifosi di acquistare i biglietti per le partite per la stagione 2023, con l’evento che includerà anche un dj, camion di cibo, un artista di caricature, uno stand per selfie e una caccia al tesoro con premi.