Jet russo abbatte drone statunitense sul Mar Nero: Dal Cremlino tutto tace

RICHMOND (VA) – Un caccia russo ha colpito oggi l’elica di un drone di sorveglianza statunitense sul Mar Nero. Il Pentagono ha definito questa azione come “una sfacciata violazione del diritto internazionale”.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden è stato informato dell’incidente dal consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan, mentre il portavoce della sicurezza nazionale della Casa Bianca John Kirby ha dichiarato che i funzionari del Dipartimento di Stato americano parleranno direttamente con le loro controparti russe per esprimere la loro preoccupazione per questo “attacco poco professionale”.

Il portavoce del Dipartimento di Stato Ned Price ha definito l’attacco come una “sfacciata violazione del diritto internazionale”, rivelando successivamente che gli Stati Uniti hanno convocato l’ambasciatore russo per presentare una protesta. Intanto il generale dell’aeronautica statunitense James B. Hecker, comandante delle forze aeree statunitensi in Europa e in Africa, ha affermato che: “Questo atto non sicuro e poco professionale da parte dei russi ha quasi causato la caduta di entrambi i velivoli”.

Per il momento nessuna reazione immediata da parte di Mosca, che però ha più volte espresso preoccupazione per i voli dell’intelligence statunitense vicino alla penisola di Crimea, mentre non sono nuove le accuse del Cremlino agli Usa, legate alla continua fornitura di armi all’Ucraina e alla condivisione di informazioni di intelligence con Kiev.

Anche su questo punto però il portavoce il portavoce Kirby ha sottolineato che l'”incidente” non scoraggerà gli Stati Uniti dal continuare le loro missioni in Crimea: “Se il messaggio è che vogliono dissuaderci dal volare e operare nello spazio aereo internazionale, sul Mar Nero, allora hanno fallito perchè questo non accadrà. Continueremo a volare e ad operare nello spazio aereo internazionale su acque internazionali perché il Mar Nero non appartiene a nessuna nazione”.