Richmond (VA), i cittadini si riuniscono per commemorare le vittime del Covid-19

RICHMOND (VA) – Si è svolta questa mattina alle 11, vicino al Campanile nel campus della Virginia Union University, la commemorazione del giorno della memoria dedicato alle vittime del Covid con la partecipazione di cittadini e leader politici della città. Due anni fa Delores McQuinn della Camera dei delegati della Virginia ha presentato un disegno di legge che dopo essere stato approvato da entrambe le camere ha designato il 14 marzo come “Giornata della memoria delle vittime di COVID-19”.

Secondo quanto dichiarato da McQuinn durante la commemorazione, in Virginia sono state più di 24mila le vittime a causa del Covid, mentre per migliaia di persone la vita è cambiata in modo drasticamente: “Ci sono persone che sono qui oggi e stanno ancora ricordando l’impatto del Covid, mentre altre persone stanno ancora morendo. Cercheremo sempre di fare qualcosa nello stato della Virginia per commemorare la loro perdita, perché non vogliamo che sia vana”.