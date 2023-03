Richmond (VA), sparatoria sulla Old Brook Road: Un ferito

RICHMOND (VA) – Il dipartimento di polizia sta indagando su una sparatoria che ha visto coinvolto un uomo, portato poi in ospedale. Il fatto si è verificato ieri mattina intorno alle 11:45 sulla Old Brook Road al numero 4900.

Al loro arrivo, gli agenti hanno trovato l’uomo con una ferita da arma da fuoco, che è stato successivamente trasportato in un vicino ospedale di Richmond per le cure e per fortuna non è in pericolo di vita. La polizia ha aperto un’inchiesta per risalire all’autore della sparatoria.