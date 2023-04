Richmond, decesso in una sparatoria a Whitcomb Court: Polizia alla ricerca dei sospettati

RICHMOND (VA) – Tragedia nella notte tra domenica e lunedì nel quartiere di Whitcomb Court. Una sparatoria ha provocato il decesso del 38enne Patrick Jenkis di Richmond. L’uomo è morto in ospedale dopo essere stato trasportato dall’ambulanza, mentre sulle dinamiche e sulle altre persone coinvolte non si sa ancora nulla e la polizia per adesso non ha alcun sospettato.

La polizia di Richmond sta controllando le immagini delle telecamere presenti in zona per cercare di risalire alle dinamiche della sparatoria che hanno provocato il successivo decesso in ospedale di Patrick Jenkis, con l’intento per trovare l’autore (o gli autori) di questo insano gesto.