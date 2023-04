Richmond (VA), il consiglio comunale in cerca di soluzioni per il caro affitti

RICHMOND (VA) – Durante il consiglio comunale che si è riunito ieri sera si è parlato molto della crisi abitativa legata all’acquisto di case a Richmond e sono sono stati esaminati i principali problemi che rendono i prezzi delle case troppo alti, oltre al limitato numero di unità in vendita o in affitto.

Nonostante l’analisi del problema il consiglio non ha ancora eleborato un piano chiaro per trovare delle soluzioni concrete. Un residente che ieri era presente al consiglio ha manifestato il suo disagio per la situazione: “Spero nelle mie preghiere che il sindaco e il Consiglio non si limitino a dichiarare una crisi abitativa a Richmond, ma che facciamo qualcosa a riguardo”.

Secondo i dati dell’amministrazione i residenti a Richmond per adesso stanno pagando più del 30% del loro reddito per le spese di alloggio e il 60% degli affittuari della Virginia ha visto aumentare il prezzo dell’affitto nel corso di quest’ultimo anno.